Diebesgut gefunden: Wem gehört dieses Fahrrad? (Foto im Text)

Burg. - Die Polizei im Jerichower Land sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer eines Fahrrades des Herstellers "Bulls".

Der tatverdächtige Dieb habe keine konkreten Angaben zum Tatort gemacht, teilt die Polizei mit. Sie geht jedoch davon aus, dass das Rad vor einem Supermarkt in Burg gestohlen wurde.

Wem gehört dieses Fahrrad?

Die Polizei bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrades, sich mit entsprechendem Nachweis im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200 zu melden.