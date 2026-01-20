Keine Schwerverletzten Sportflugzeug beim Landeanflug abgestürzt: Feuerwehr und Rettungswagen im Einsatz
Beim Fliegerklub Gardelegen hat sich Montagmittag ein Unfall ereignet. Beim Landeanflug stürzte nach ersten Informationen ein Leichtflugzeug aus rund sechs Metern Höhe ab.
20.01.2026, 14:04
Gardelegen - Kurz vor 13 Uhr ertönte in Gardelegen am 20. Januar die Sirene, mehrere Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen und auch die Polizei rückte zum Flugplatz an der Weteritzer Landstraße aus. Nach ersten Angaben soll ein Kleinflugzeug beim Landeanflug aus rund sechs Metern Höhe abgestürzt sein.