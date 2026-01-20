Beim Fliegerklub Gardelegen hat sich Montagmittag ein Unfall ereignet. Beim Landeanflug stürzte nach ersten Informationen ein Leichtflugzeug aus rund sechs Metern Höhe ab.

Auf einer Fläche westlich des Vereinsheimes des Fliegerklubs Gardelegen liegt das Flugzeug. Der Unfall soll sich beim Landeanflug ereignet haben.

Gardelegen - Kurz vor 13 Uhr ertönte in Gardelegen am 20. Januar die Sirene, mehrere Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen und auch die Polizei rückte zum Flugplatz an der Weteritzer Landstraße aus. Nach ersten Angaben soll ein Kleinflugzeug beim Landeanflug aus rund sechs Metern Höhe abgestürzt sein.