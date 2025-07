Es ist nicht nur dubios, sondern angsteinflößend: In Burg haben zwei Männer ein 15-jähriges Mädchen angesprochen und sich als Polizisten ausgegeben - doch das war noch nicht alles.

männer in burg gesucht

Ein vermummter "echter" Polizist bei einer Razzia - in Burg versuchten zwei Männer vorzutäuschen, sie seien Beamte - und verängstigten damit ein Mädchen enorm.

Burg/rk. Es ist der Albtraum eines jeden Elternteils: Das Kind ist un den Abendstundnen allein unterwegs und wird dann von Männern angesprochen. In Burg ist es nun zu so einem Vorfall gekommen - die Männer, die nun gesucht werden, warne besonders dreist.

Männer geben sich in Burg als Polizisten aus und sprechen Mädchen an

So kam es am Wochenende, laut Polizei, in der Grabower Landstraße durch mutmaßlich falsche Polizeibeamte zum Ansprechen einer Jugendlichen. Die beiden Männer führten bei der 15-Jährigen, die mit einem E-Scooter unterwegs war, eine fingierte Verkehrskontrolle durch.

Heute oft gelesen: Schranken trotz Zugverkehr offen: Deutsche Bahn schließt Fehler bei Horror-Szenario in Biederitz nicht aus

Das Verhalten der Herren, die zwischen 40 und 50 Jahren geschätzt wurden, ließ das Mädchen vermuten, dass es sich nicht um „richtige“ Polizisten handle. Zudem schien ein vorgezeigter Ausweis nicht echt gewesen zu sein.

Mädchen berichtet zuhause von dubiosem Vorkommen - Polizei auf der Suche

Mit mulmigem Gefühl machte sich das Mädchen auf dem Weg nach Hause und berichtete dort über das Vorkommnis.

Lesen Sie auch: Kinder verängstigt: Sieg-Heil-Rufe auf dem Niegripper See

Die Männer waren mit einem dunkelgrau/bläulichen Pkw Kombi unterwegs.

Zeugen, die das beschriebene Fahrzeug bzw. Personen sinnlos umherfahren sehen haben oder gar ähnliche Erfahrungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0, unter levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.