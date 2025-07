Feier gerät außer Kontrolle Kinder verängstigt: Sieg-Heil-Rufe auf dem Niegripper See

Auf dem Niegripper See ertönen Sieg-Heil-Rufe. Drei Männer haben vor dem Amtsgericht gestanden. In der Nähe befinden sich Kinder. Was ist genau passiert? Das kam jetzt am Amtsgericht Burg raus.