Flammen, Rauchgasvergiftung, brennende Geräte: Die Feuerwehr in Burg ist am Dienstag zweimal binnen weniger Stunden gefordert. Es kam zu Bränden in Wohnungen.

Flammen in Wohnungen: Feuerwehr in Burg rückt in die Innenstadt aus

Der Einsatz der Feuerwehr Burg war am Dienstag an der Breitscheidstraße gefordert.

Burg. - Wohnungsbrand in der Innenstadt von Burg. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagvormittag in der Waagestraße gefordert.

Lesen Sie auch: Unglaublich - Mann aus Burg startet beim Ultra-Walk Magdeburg einen Lauf der Extreme.

Hier war der Rettungsdienst bereits vor Ort, um eine Patientin wegen einer Rauchgasvergiftung zu versorgen. Flammen seien da bereits erstickt gewesen, wie es heißt. Während der medizinischen Maßnahme sei ein kräftiger Brandgeruch festgestellt worden, was schließlich die Feuerwehr auf den Plan gerufen habe.

Einsatzkräfte haben die Gegenstände aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses entfernt, die als Übeltäter des starken Geruchs ausgemacht worden sind, wenn man so will. Das Gebäude wurde gelüftet und es wurden Messungen vorgenommen – alles in Ordnung.

Oft gelesen: Ende der unendlichen Gesichte - wann der Bau vom neuen Gerätehaus in Burg starten soll.

Nach etwas einer Stunde kehrte die Feuerwehr wieder ins Gerätehaus an der Brüderstraße zurück. Vier Stunden später gab es abermals eine Alarmierung. Dieses Mal wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrgeschosser an der Breitscheidstraße gemeldet. Vor Ort gab es durch die Lageerkundung schnell Entwarnung: In der Wohnung seien keine Personen mehr gewesen.

Bei dem vermeintlichen Brand habe es sich vermutlich um einen technischen defekt eines Gerätes gehandelt, lässt die Feuerwehr im Nachgang des Einsatzes wissen. Dieses wurde schließlich entfernt.