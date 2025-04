Millionen-Investition kann starten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Burg: Jetzt steht der Termin für den Spatenstich an der B1

Für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Burg können die Arbeiten in Kürze beginnen. Auch der Termin für den ersten Spatenstich am Conrad-Tack-Ring (B1) steht fest.