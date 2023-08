Nach einem Brand einer Garage in Burg (Jerichower Land) ermittelt die Polizei. Sie war nachts in Flammen aufgegangen. Aus der Ferne war eine starke Rauchentwicklung sichtbar.

Garage in Burg geht nachts in Flammen auf - die Kriminalpolizei ermittelt

Nach einem Garagenbrand, zu dem es in der Nacht zum 7. August in Burg gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Burg - In der Nacht zum 7. August 2023 ist in einer Garage an der Schulstraße in Burg (Jerichower Land) zu einem Brand gekommen. Aus bislang noch unbekannter Ursache sei das Feuer um kurz nach 1 Uhr ausgebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Revier im Jerichower Land.

Bereits bei der Anfahrt sei die starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort ist beschlagnahmt.