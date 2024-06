Bei einem Unfall auf der B1 im Jerichower Lanbd ist ein Motorradfahrer am Mittwochabend schwer verletzt worden - wohl aufgrund einer Unachtsamkeit.

Möser. - An der Kreuzung der B1 und L52 im Jerichower Land ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen - mit fatalen Folgen. Was ist passiert?

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr die B1 aus Richtung Möser kommend, vor ihm fuhr ein Transporter. Der Transporter bog an der Ampel-Kreuzung nach rechts Richtung Lostau ab, während der junge Motorradfahrer geradeaus in Richtung Gerwisch weiterfahren wollte.

Gleichzeitig wollte ein BMW-Fahrer nach links in Richtung Lostau abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der BMW-Fahrer dabie wohl den Motorradfahrer schlichtweg übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der BMW-Fahrer in die linke Seite des Motorrads fuhr.

Dabei kam der 21-jährige Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.