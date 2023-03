Der Trick war hinterhältig, die Tat durchdacht: In einem Uhrengeschäft in Burg (Jerichower Land) haben zwei Räuber zugeschlagen.

Inhaberin fies abgelenkt: So haben Räuber in Uhrengeschäft in Burg bei Magdeburg zugeschlagen

Die Polizei ermittelt in Burg zum Diebstahl in einem Uhrengeschäft.

Burg - vs

Eine goldfarbene Kette und ein Armband haben Unbekannte am 16. März 2023 in einem Uhrengeschäft an der Magdeburger Straße in Burg (Jerichower Land) erbeutet. Gegen 16.45 Uhr soll zunächst ein Täter laut Polizei die Inhaberin mit einer Reparatur beauftragt und das Geschäft verlassen haben.

Nachdem die Frau in einen Nebenraum gegangen war, hörte sie Geräusche im Laden und sah dort einen Mann. Dieser stieß sie um und flüchtete mit dem Diebesgut.

Die Männer sind zwischen 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Einer von ihnen trug Kapuze und einen rot-weißen Pullover, der andere eine Mütze und hatte einen langen spitzen Bart. Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/92 00 entgegen.