Randale in Möckern am Wochenende: Verkehrsschilder wurden herausgerissen, ein Altkleidercontainer beschädigt. Die Polizei fahndet.

Jugendliche randalieren in Möckern

Unbekannte haben am Spazierweg in Möckern Schilder ausgerissen.

Möckern. - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend im Bereich des sogenannten Spazierweges hinter dem Wohngebiet „Pfingstwiesen“ und im Bereich der Neubauten in Möckern randaliert.

Am Sonnabendmorgen entdeckten Anwohner, dass entlang des Weges zwischen Buchtweg und Hohenziatzer Chaussee drei Schilder samt Fundament aus den Verankerungen gerissen worden waren.

Nach Erkenntnis der Polizei soll eine Gruppe von Jugendlichen für diese Tat verantwortlich sein. Es hätten jedoch keine Personen identifiziert werden können.

Immer wieder Dreck am Weg

Bereits am Freitagabend gegen 20 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass in der Möckeraner Waldstraße ein Altkleidercontainer neben einem Wohnblock beschädigt worden sei. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass Unbekannte einen Gulli-Deckel in den Altkleidercontainer geworfen und den Behälter danach umgestoßen hatten.

Immer wieder ist der Spazierweg Schauplatz von Randale und sinnloser Verschmutzung. Erst vor wenigen Jahren war der Weg in einen ordentlich befestigten Zustand gebracht worden.