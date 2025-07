Die tiefstehende Sonne hat am Sonnabend, 5. Juli, zu einem schweren Verkehrsunfall in Jävenitz geführt.

Jävenitz/VS. - Einen schweren Verkehrsunfall hat eine 52-Jährige am Sonnabend, 5. Juli, um 7.20 Uhr in Jävenitz verursacht. Sie war nach Polizeiangaben mit ihrem Mazda, aus Richtung Kloster Neuendorf kommend, auf der Bundesstraße 188 in Jävenitz unterwegs und wollte auf Höhe der Lindstädter Straße nach links in Richtung Jäskau abbiegen.

Dabei habe sie aufgrund der blendenden Sonne eine 67-Jährige übersehen, die in dem Moment mit ihrem Drahtesel den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr, heißt es im Pressebericht vom 6. Juli zur Ursache für den Verkehrsunfall.

Fahrradhelm hat wohl vor schlimmeren Verletzungen bewahrt

Es kam daraufhin zum Zusammenstoß, bei dem die Frau auf dem Zweirad stürzte. Dabei ist die Radfahrerin schwer, aber nach ersten Einschätzungen nicht lebensbedrohlich verletzt worden, informierten die Beamten weiter. Schlimmeres habe womöglich der Fahrradhelm, den die Seniorin getragen habe, verhindert.

Die Polizei schätzt, dass der Sachschaden am Pkw im vierstelligen Bereich liegt. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilt die Behörde weiter mit.