Kahlschlag in Wohnmobil: In Burg bei Magdeburg klauen Einbrecher alles - Sitze, Pedelec, Kinderwagen

Burg - Ein Wohnmobil ist in Burg (Jerichower Land) ins Visier von Einbrechern geraten. Wie die Polizei informiert, haben Unbekannte in der Zeit vom 2. September 2023, 22 Uhr, bis 3. September 2023, 7.45 Uhr am Gefährt, das am Ihleweg abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen.

Sie haben bei ihrem Beutezug alle Sitze abgeschraubt und gestohlen. Auch Schubladen, eine Matratze und Verkleidungselemente ließen sie mitgehen. Im Außenbereich wurde eine Klappe zu einem Staufach aufgebrochen. Hier wurden zwei Pedelecs, eine Kühlbox und ein Kinderwagen entwendet.

Polizei geht von gezieltem Angriff aus

Die genaue Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, heißt es weiter. Durch Beamte der Kriminalpolizei erfolgte eine Spurensuche und –sicherung am Tatort. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet und die entwendeten Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Einschätzung der Polizei könne von einem gezielten Angriff auf das Wohnmobil beziehungsweise dessen Bauteile ausgegangen werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.