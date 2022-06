Lauter Knall in Lostau: Zwei Fahrzeuge in Flammen

In Lostau im Jerichower Land sind in der Nacht zum 15. Dezember zwei Fahrzeuge abgebrannt. Die Ursache ist noch unbekannt.

Lostau - Gegen 3.45 Uhr am frühen Morgen des 15. Dezembers wurden die Bewohner der sogenannten Holländersiedlung in Lostau (Jerichower Land) durch einen lauten Knall geweckt. Im Unteren Bogen standen zwei Fahrzeuge - ein Sprinter und ein Audi-Kombi - in hellen Flammen.