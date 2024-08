Zwei Promille und viel Wut: Ein Mann in Elbe-Parey hat in der Nacht zu Donnerstag völlig die Kontrolle verloren und Polizeibeamte attackiert - verbal und körperlich.

Wenn alle Sicherungen durchbrennen: 24-Jähriger attackiert Polizisten in Ferchland

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem Polizeiwagen. Die Polizeibeamten in Elbe-Parey erlebten erneut alles andere als einen ruhigen Einsatz.

Alkohol vernebelt nicht nur die Sinne, sondern weckt bei auch bei einigen Menschen große Aggressionen: So auch bei einem 24-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag in Ferchland, einem Ortsteil von Elbe-Parey.

Gegen 0.30 Uhr waren die Polizeibeamten gerade bei einem Einsatz auf einem Grundstück in Ferchland unterwegs, als ein offensichtlich stark angetrunkener Mann dazukam. Problematisch daran: Der Mann war mit dem Fahrrad unterwegs. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über zwei Promille.

Polizist beleidigt und angegriffen

Daraufhin belehrten die Polizisten den Mann, dass Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss Strafen nach sich zieht. Die Belehrung kam anscheinend alles andere als gut an, denn bei dem Mann brannten daraufhin die Sicherungen durch.

Der Mann wurde verbal aggressiv und auch körperlich ausfällig. Einem Faustschlag des 24-Jährigen konnte der handelnde Polizeibeamte ausweichen, weshalb der Beamte in Folge einfache körperliche Gewalt anwandte, um den Mann zu bändigen. Dabei wurde der nunmehr Beschuldigte gegenüber dem Beamten ausfallend und beleidigend.

Mit dem Mann wurde ins zentrale Polizeigewahrsam nach Magdeburg verlegt, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde.

Nun muss sich der Mann wegen mehrerer Vergehen, wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr, verantworten. Darüber hinaus wird geprüft, ob das von ihm geführte Fahrrad gestohlen oder unterschlagen wurde. Das Fahrrad wurde zunächst sichergestellt.