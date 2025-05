Gewaltausbruch im Goethepark in Burg: Ein Streit unter Kindern eskaliert auf einer Skateranlage, Polizei und Notarzt müssen ausrücken. Die Gegenstände, die eingesetzt worden sind, schockieren.

Mit Eisenstange und Fahrradkette: Kinder gehen in Burg aufeinander los - Polizei und Notarzt im Einsatz

Die Skateranlage im Goethepark in Burg ist beliebt. Hier soll es nun zu einer heftigen Prügelei unter Kindern gekommen sein.

Burg - Die Diskussionen um eine Prügelei mit bis zu 25 Beteiligten am Abend vom 17. Mai 2025 auf dem Magdalenenplatz in Burg, bei denen Fäuste und Gegenstände eingesetzt worden sein sollen, sind noch nicht abgeebbt, da gibt es schon den nächsten Vorfall: Im Goethepark sind am Montagabend, 19. Mai 2025, Heranwachsende aneinander geraten.

Und zwar heftig, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach hätten sich mehrere Kinder auf der Skateranlage geprügelt – auch mit Gegenständen. Es sollen eine Eisenstange und Fahrradkette zum Einsatz gekommen sein. Gegen 19.45 Uhr waren Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Ein elfjähriges Kind habe behandelt werden müssen.

Der Goethepark in Burg rückt bei Prügeleien und Gewalttaten in den Fokus

Was war passiert? Laut Polizei sollen drei Kinder – zehn bis zwölf Jahre alt – in Streit geraten sein. Dabei soll es zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gekommen sein. Die Erziehungsberechtigten seien informiert worden, heißt es weiter. Die Kinder seien nicht strafmündig, eine Befragung bei der Polizei werde dennoch vorgenommen.

In Richtung der Eltern werde appelliert, „ihrem Erziehungsauftrag mit elterlicher Sorge und mitmenschlicher Wertevermittlung nachzukommen“. Ob die Worte etwas nützen?

Jüngst hatte bei einem Austausch mit der Stadtverwaltung eine Geschäftsfrau berichtet, dass sie im Bereich vom Goethepark ziemlich heftig verbal angegangen worden war und ihr Schläge angedroht worden seien. Absender der Entgleisungen sollen Jugendliche gewesen sein, die durch zu laute und fragwürdige Musik aufgefallen waren. Sie habe die Jugendlichen im Auftrag von Kindern angesprochen, die sich dies nicht getraut haben.