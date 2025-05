Zu einer Prügelei mit bis zu 25 Personen ist es in der Innenstadt von Burg gekommen. Die Polizei musste auf dem Magdalenenplatz einschreiten, um die Meute zu trennen.

Prügelei mit 25 Personen: Vermummte gehen in der Innenstadt von Burg aufeinander los

Die Polizei musste in der Innenstadt von Burg eine große Gruppe trennen, unter der sich eine Prügelei entwickelt hatte.

Burg - Was war denn am Sonnabendabend in der Innenstadt von Burg los? Dieser Frage geht die Polizei nach, nachdem es auf dem Magdalenenplatz kurz nach 21.30 Uhr zu einer Prügelei mit insgesamt 25 Personen gekommen sein soll.

Die Polizei hatte einen Notruf erhalten, wie es in einer Mitteilung heißt. Mehrere Personen sollen teilweise vermummt unterwegs gewesen und aneinandergeraten sein. Nicht nur Fäuste, sondern auch Gegenstände sollen dabei zum Einsatz gekommen sein, so der Stand der Ermittlungen.

Polizei muss bei Prügelei in der Innenstadt von Burg einschreiten

Die Kontrahenten hätten beim Eintreffen der Beamten mit Einsatz einfacher körperlicher Gewalt und unter Androhung von Pfefferspray getrennt werden können. Die Hintergründe zur Auseinandersetzung werden noch ermittelt.

Die Beteiligten sollen zwischen 15 und 30 Jahren alt gewesen sein. Es liegen Videoaufnahmen vor. Ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs läuft.