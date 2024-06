Eine filmreife Verfolgung hat sich ein Audi-Fahrer am 13. Juni 2024 an der Autobahn 2 im Jerichower Land geliefert. Seine Flucht musste er nach einem Crash zu Fuß fortsetzen.

Der flüchtige Autodieb ist in der Nähe der kleinen Ortschaft Schermen (Jerichower Land) auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers dingfest gemacht worden.

Schermen - Aus einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist in den frühen Morgenstunden vom 13. Juni 2024 an der Autobahn 2 eine filmreife Verfolgungsjagd geworden. Eigentlich sollte gegen 3.30 Uhr ein Audi Q7 kontrolliert werden und ist dafür an der Abfahrt Burg-Zentrum von der A2 auf die B1 geleitet worden. Dort gab der Fahrer aber ordentlich Gas.

Wie die Autobahnpolizei informiert, setzte sich der Wagen über unwegsames Gelände in Richtung der kleinen Ortschaft Schermen in Bewegung. Allerdings sei der Fahrer mit dem großräumigen SUV nicht weit gekommen: Die Fahrt endete nach einem Crash mit einem Sandwall. Da war die Flucht allerdings noch nicht vorbei - im Gegenteil. Der unbekannte Mann spurtete schnurstraks ins Dickicht und war verschwunden.

Warum der Fahrer diesen Aufwand betrieb, war schnell geklärt: Laut Fahndungssystem der Polizei ist der Q7 in Nordrhein-Westfalen als gestohlen gemeldet worden.

Mit Beamten vom Polizeirevier Jerichower Land, einem Polizeihubschrauber sowie einem Spürhund konnte die Fährte des Flüchtigen aufgenommen werden, heißt es weiter. Die Wärmebildkamera des Hubschraubers fokussierte den vermeintlichen Aufenthalt des Unbekannten in jungen Dornenbüschen. Dort wurde der Flüchtige vorläufig festgenommen.

Eine Fahrt, die drei Ermittlungsverfahren auslöst

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-jährigen Mann, der, wie ein freiwillig vorgenommener Drogentest ergab, unter dem Einfluss von Amphetaminen stand.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Neben dem Diebstahl des Audis sind der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung unter Einfluss berauschender Mittel sowie Verkehrsunfallflucht Bestandteil der Ermittlungen, die derzeit andauern.