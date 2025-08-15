Aufregung in Möckern: Täter haben hier am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei sichert am Freitagmorgen in Möckern Spuren, nachdem ein Geldautomat gesprengt wurde.

Möckern. Unbekannte haben am Freitagmorgen gegen 4:30 Uhr den Geldautomaten der Volksbankfilliale in Möckern gesprengt. Wegen der Tatortsicherung kommt es in der Burger Straße zu Behinderungen.

Zudem musste, wie die Polizei am Mogen informierte, der der Buchtweg gesperrt werden, sodass mit Verkehrsbeeinträchtigung in dem naheliegenden Wohngebiet zu rechnen ist.

Das Feld der Verwüstung vor der Volksbank-Filiale in Möckern. Foto: Polizei

Über die Höhe des Schadens und einer möglicherweise erbeuteten Geldsumme ist nichts bekannt. Wegen der nicht abgeschlossenen Ermittlungen können benachbarte Geschäfte voerst (Stand 5:30 Uhr) nicht geöffnet werden.