In den frühen Morgenstunden des Freitag ist in Möckern ein Geldautomat gesprengt worden. Aktuell gibt es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im naheliegenden Wohngebiet.

Bankautomat in Möckern gesprengt – Verkehr im Umkreis stark beeinträchtigt

Möckern. - Am frühen Freitagmorgen ist laut Angaben der Polizei ein Bankautomat in Möckern gesprengt worden.

Gegen 4 Uhr sei der Automat in der Burger Straße in Möckern von bislang unbekannten Tätern gesprengt worden.

Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben den Buchteweg für weitere Ermittlungen. Im Wohngebiet sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.