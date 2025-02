Burg - Da werden Erinnerungen an ähnliche Vorfälle an der Hafenstraße und im Südring in Burg wach, bei denen ein Mann lebensbedrohlich und ein Syrer tödlich verletzt wurden. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es in der Kreisstadt vom Jerichower Land zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein messerähnlicher Gegenstand eingesetzt wurde.

Wie die Polizei am Dienstag, 25. Februar 2025, informiert hat, soll es am Sonnabendabend, 22. Februar 2025, gegen 20.45 Uhr in der Schartauer Straße zu einem Streit zwischen einer Gruppe und einem 17-Jährigen gekommen sein. Dieser soll sich über zu laute Musik beschwert und die Gruppe aufgefordert haben, die Lautstärke zu regulieren.

Mann flüchtet nach Bedrohung - Polizei greift ihn in Innenstadt von Burg auf

Nachdem ein 19-Jähriger der Aufforderung nicht nachgekommen sei, soll der Beschuldigte aggressiv auf den Mann zugegangen sein und vor ihm einen messerähnlichen Gegenstand gezogen haben. Dieser kam zum Glück nicht zum Einsatz, wie man im Nachgang sagen kann.

Der junge Mann machte sich aus dem Staub. Die Polizei konnte ihn im näheren Umfeld aufgreifen, wie es weiter heißt. Strafanzeigen wurden aufgenommen und ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen. Die Ermittlungen laufen.