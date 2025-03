Gommern - Für Aufsehen hat ein Streit gesorgt, der am Montag, 24. März 2025, in Gommern zwischen einem Mann und einer Frau entbrannt war. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Der Polizei sei am späten Nachmittag mitgeteilt worden, dass ein Mann mit einem Messer zunächst in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kellerberg und anschließend außerhalb umherfuchtelt und sich lautstark in einem Streit mit einer Frau befunden haben soll, heißt es in einer Mitteilung.

Zufall hilft mit: Polizei schnappt den Mann, der in Gommern für Aufsehen gesorgt hat

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann nicht mehr vor Ort. Nach einer Befragungen in der Nachbarschaft half der Zufall - der Gesuchte verließ einen Eingang des Mehrfamilienhauses und konnte gefasst werden. Er sei gefesselt und durchsucht worden. Ein Messer oder anderes gefährliches Werkzeug wurde nicht gefunden, heißt es weiter. Bei dem 18-Jährigen wurde ein Drogentest vorgenommen, der positiv auf Amphetamine ausschlug.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Begutachtung durch die Notärztin wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen.