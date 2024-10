13-Jähriger in der Altmark unterwegs

Burg - Der Vermisstenfall um den 13-jährigen Konstantin P. aus Burg (Jerichower Land) hat ein gutes Ende genommen. Wie die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage sagt, ist der Jugendliche wieder aufgetaucht.

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, war er als vermisst gemeldet worden. Eine öffentliche Suche samt Aufruf an die Bevölkerung um Mithilfe war angelaufen und führte auch in die Altmark, der ehemaligen Heimat der Familie des Jungen.

Vermisster ist wohlbehalten in der alten Heimat wieder aufgetaucht

Es seien viele Hinweise zum Aufenthaltsort eingegangen, denen auch nachgegangen worden sei, heißt es vom Polizeirevier Jerichower Land. Mehrere Personen hätten ihn in der Altmark gesehen.

Hier sei Konstantin P. auch wieder aufgetaucht, so eine Sprecherin. Und zwar wohlbehalten. Der Vermisstenfall könne damit geschlossen werden.

Während der mehrtägigen Suche war die Anteilnahme groß, wie Reaktionen im Internet zeigen.