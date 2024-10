Straßen um Einsatzort gesperrt Polizei-Großeinsatz in Burg: SEK stürmt Wohnhaus in der Innenstadt

Ein Sondereinsatzkommando hat am Mittwochvormittag ein Wohnhaus in der Brüderstraße in Burg gestürmt. Am Vorabend war der Polizei eine Bedrohungslage gemeldet worden.