Am Dienstag, 21. März, wurden mehrere Kinder der Grundschule in Gommern im Bereich der Bushaltestelle Am Weinberg von einer älteren männlichen Person angesprochen. Die Polizei sucht den Verdächtigen.

Eltern in Sorge: Mann spricht Kinder in Grundschulnähe an

Warthaus an einer Bushaltestelle - in Gommern sollen Kinder von einem älteren Mann angesprochen worden sein. (Symbolbild).

Gommern (vs) - Am Dienstag, 21. März, habe ein älterer Mann mehrere Kinder der Grundschule im Bereich der Bushaltestelle Am Weinberg angesprochen, berichtet das Polizeirevier Jerichower Land. Die Polizei sucht nun den Verdächtigen.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Tatverdächtige keinen körperlichen Kontakt zu den Kindern gesucht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und wird in den nächsten Tagen verstärkt präsent sein, so die Beamten in der Pressemitteilung.

Die Bevölkerung, insbesondere besorgte Eltern werden gebeten, mögliche Beobachtungen oder sonstige Hinweise an die Polizei beziehungsweise an die Stadtverwaltung zu übermitteln.

Eltern und auch Kinder werden gebeten, in derartigen Situationen sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 anzurufen, damit ähnliche Situationen verhindert und zügig aufgeklärt werden können.