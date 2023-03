Bereits am 21. Februar hat die Polizei in einer Wohnung am Zerbster Teufelstein eine leblose Person gefunden.

Zerbst (vs) - Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, haben Beamte nach Hinweisen einer Zeugin bereits am 21. Februar in einer Wohnung am Zerbster Teufelstein eine leblose männliche Person gefunden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um den 51-jährigen Wohnungsinhaber handele, der offenbar seit Ende Oktober 2022 nicht mehr gesehen worden sei, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Dessauer Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in alle Richtungen

Zwischenzeitlich erfolgte eine rechtsmedizinische Untersuchung des Mannes. Im vorläufigen Ergebnis konnte auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Derzeit ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in alle Richtungen.