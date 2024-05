Der Fahrer eines Range Rover muss auf der Autobahn 2 bei Burg (Jerichower Land) den Verlust seines Fahrzeugs mit ansehen: In Richtung Berlin ist das Hybrid-Auto abgebrannt.

Etwa 1.000 Meter vor der Abfahrt Burg-Zentrum ist auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ein Range Rover abgebrannt.

Burg/Möser - Diese Fahrt wird ein 41-Jähriger wohl nicht vergessen. Am Sonntag, 12. Mai 2024, ist in den Nachmittagsstunden auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin ein Range Rover abgebrannt.

Die A2 war knapp 1.000 Meter vor der Abfahrt Burg-Zentrum mehrere Stunden gesperrt. Neben Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lostau und Möser vor Ort. Viel hätten sie nicht mehr ausrichten können, wie es von der Autobahnpolizei auf Nachfrage heißt: Der Wagen, ein Hybridfahrzeug, hätte sich beim Eintreffen bereits in einem Vollbrand befunden. Die Überreste sind von einem lokalen Abschleppunternehmen abtransportiert worden.

Feuer bei voller Fahrt

Wie ist es zu dem Brand gekommen? Laut Autobahnpolizei sind aus dem Range Rover während der Fahrt Flammen aufgestiegen. Der 41-jährige Fahrer hätte den Wagen deshalb auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht und dann mit Mitfahrern das Auto verlassen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, heißt es weiter.

Aufgrund des Fahrzeugbrandes und der Rettungsmaßnahmen kam es über mehrere Stunden zu Behinderungen auf der Autobahn, Fahrspuren sind gesperrt worden. In der Folge bildete sich ein Stau, der eine Länge von mehreren Kilometern hatte.