Kusey/VS/GB. - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Salzwedel führte offenbar der Fahrfehler eines 19-Jährigen aus dem Altmarkkreis, der am Steuer eines VW Golf saß, am frühen Mittwochaben zu einem schweren Unfall.

Der Fahrer war kurz vor 18 Uhr zwischen Klötze und Kusey in Richtung Kusey unterwegs, als er von der Straße abkam, aufs angrenzende Feld fuhr und sich dort mehrfach überschlug. Wie die Polizei mitteilt, wurden alle fünf Insassen verletzt – neben dem 19-Jährigen saßen zwei 17-Jährige und zwei 18-Jährige im Auto. Drei von ihnen wurden in die Kliniken in Gardelegen und Salzwedel gebracht, die beiden Schwerverletzten mit Rettungswagen und Helikopter in Kliniken in Braunschweig und Wolfsburg.

Die Sirene ging in Klötze und rief dort die Kameraden zum Einsatz. Auch weitere Feuerwehren aus den Dörfern kamen zur Unfallstelle und konnten schnell helfen. Glück im Unglück: Die meisten Retter waren ohnehin zu Hause und im Dienst, da in vielen Dörfern die Maifeiern stattfanden.