Was war denn da los in Loburg? Beim Versuch, einzuparken, ist eine Rentnerin mit ihrem Toyota buchstäblich über das Ziel hinausgeschossen. Das Auto ist in einem Schaufenster gelandet.

Rentnerin verfehlt mit Toyota eine Parklücke: Auto landet auf Markt in Loburg in einem Schaufenster

Chaos herrschte in einem Loburger Geschäft, nachdem ein Pkw in das Schaufenster fuhr.

Loburg - Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Montagnachmittag, 11. August 2025, in Loburg gekommen. Auf dem Markt wollte eine Rentnerin ihren Wagen einparken - und ist in einem Geschäft gelandet.

Wie dieser Unfall passieren konnte, ist vielen Loburgern ein Rätsel: Am Montagnachmittag ist mit einem lauten Scheppern ein Pkw in einem Schaufenster des Spiel- und Schreibwarengeschäftes am Loburger Markt gelandet. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.

Auto landet in Loburg in einem Schaufenster eines Geschäfts

Gegen 15 Uhr wollte die 75 Jahre alte Fahrerin eines Toyotas in einer der Parklücken vor dem Geschäft einparken. „Durch einen Fahrfehler fuhr sie jedoch unbeabsichtigt über eine kleine Mauer und schließlich in das Schaufenster eines angrenzenden Geschäfts“, heißt es dazu im gestrigen Bericht des Polizeirevieres Jerichower Land.

Wenngleich zwischen der Parklücke und dem Geschäft eine Bordsteinkante, ein etwa 40 Zentimeter erhöhtes Pflanzbeet und ein Fußweg liegen, war der Schwung des Fahrzeuges dennoch so groß, dass der Höhenunterschied offenbar kein Hindernis war: Das Fahrzeug drückte die komplette Schaufensterumrahmung ein, auch die Fassade wurde beschädigt.

Über zwei Gehwege und einen Grünstreifen hinweg gelang einem fehlgesteuerten Toyota in Loburg der Sprung in das Schaufenster. Foto: Stephen Zechendorf

Im Inneren des Geschäftes bot sich nach dem unfreiwilligen „Drive-In“ ein chaotischer Anblick: Kaputte Artikel, viele Scherben und ein völlig durchnässter Teppichboden. Zu der zerstörten Ware kommt auch eine ausgelaufene Heizung, die hinter dem Schaufenster verbaut war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Für Geschäftsführerin Anka Lauche ist jedoch viel wichtiger, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich Kunden im Geschäft, zum Glück aber nicht in dem Bereich, in dem das Auto durch die Scheibe fuhr.

Toyota landet in Loburg in Schaufenster von Geschäft - Inhaberin hat weiter geöffnet

Derzeit werden in dem Geschäft viele Schulsachen gekauft. In dem betroffenen Bereich des in Loburg beliebten Geschäftes stehen überwiegend Deko-Artikel und Wohnaccessoires.

Noch am Montagabend wurde das Fenster behelfsweise abgedichtet. So tief der Schreck auch sitzt: Das Geschäft hält Anka Lauche weiterhin geöffnet.