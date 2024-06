Aufregung in der Burger Innenstadt am Dienstagmittag: Bei einem Unfall hat sich ein 63-jähriger Mofafahrer schwer am Kopf verletzt. Der Rettungshubschrauber aus Magdeburg musste angefordert werden.

Burg. - Bei einem Unfall am Breiten Weg in Burg wurde ein Mofafahrer am Dienstag schwer verletzt. Der 63-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Mofa den Breiten Weg in Fahrtrichtung Berliner Straße in Burg entlang, als das Auto vor ihm vor an der Kreuzung Breiter Weg/Bruchstraße anhalten musste,

Der Mofafahrer übersah das haltende Auto und krachte mit seinem Mofa nahezu ungebremst gegen den hintern linken Kotflügel des Pkw. Besonders tragisch: Der Mann trug keinen Helm. Beim Aufprall wurde der 63-Jährige schwer am Kopf verletzt. Allarmiert wurde daraufhin auch die Freiwillige Feuerwehr in Burg, um dem Unfallopfer schnellstmöglich medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Aufgrund der schwere und Art der Verletzungen musste ein Notarzt an die Unfallstelle. Jedoch war der Notarzt bereits in einem anderen Einsatz gebunden und somit alarmierte die Leitstelle den Rettugnshubschrauber des am Klinikum Magdeburg stationierten Rettungshubschraubers der DRF-Luftrettung

Ein Mofafahrer wurde in der Burger Innenstadt schwer verletzt. Foto: Maria Kurth

Der wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des PKW blieben indes unverletzt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.