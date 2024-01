Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwochabend auf der B1 bei Burg.

Burg - Tödlich endete der Zusammenstoß von einem Lastwagen und einem Pkw auf der Bundesstraße B1 bei Burg. Gegen 16 Uhr stießen am Mittwoch die beiden Fahrzeuge zusammen.

Demnach war zunächst ein 50 Jahre alter Fahrer auf der B1 in Richtung Burg unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam und mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Nach dem Zusammenstoß sollen beide Fahrzeuge gegen eine Leitplanke geschleudert sein, heißt es von Seiten der Beamten. Der LKW habe anschließend die Leitplanke durchbrochen und sei in einem Graben zum Stehen gekommen.

Der Autofahrer und der LKW-Fahrer seien durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen worden. Beide Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo der 50-Jährige schließlich seinen Verletzungen erlag.

Weil der LKW mit alten Batterien beladen war, soll auch die Gefahrenbeseitigung zum Einsatz gekommen sein, so die Polizei. Die B1 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Bereits am frühen Morgen hatte es einen Unfall im Baustellenbereich der A2 bei Burg gegeben. Ein Baustellen-Lkw mit Anhänger war ebenfalls bei Burg in einen unbesetzten Bagger gefahren. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Autobahn wurde Richtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt. Stau gab es nicht nur auf der A2, sondern auch auf den Umleitungsstrecken, der bis zum Abend anhielt.