In der Burger Innenstadt kam es am späten Freitagabend erneut zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen polizeibekannten Männern. Wieder war reichlich Alkohol im Spiel. Die Polizei stellt Strafanzeigen.

Burg. - In der Burger Innenstadt im Bereich der Schartauer Straße fliegen wieder die Fäuste, so dass die Polizei am späten Freitagabend eingreifen muss. Wie ein Pressesprecher des Reviers am Sonntag mitteilte, soll ein 18-Jähriger den Abend über eine Gruppe von Personen provoziert und kurz vor Mitternacht dann mehrere „hinlänglich bekannte Menschen“ mit einem Tierabwehrspray besprüht und anschließend das Weite gesucht haben.

Der junge Mann, der reichlich getrunken hatte, wurde durch die Polizei wenig später gestellt. Er sei mit einem Reizstoff in die Augen gesprüht worden und fühlte sich verfolgt. Kurze Zeit darauf geriet er allerdings in der August-Bebel-Straße in eine weitere Auseindersetzung und verpasste einem Mann einen Schlag, woraufhin dieser zu Boden ging.

Gegen Personen, die sich in Begleitung befanden, musste die Polizei Beleidigungsanzeigen stellen. „Insgesamt war viel zu viel Alkohol im Spiel“, so der Polizeisprecher. Im Anschluss gab es mehrere Platzverweise.