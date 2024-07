Burg - Schreie hallen bis an den Magdalenenplatz. Flaschen klirren. Aus der Ferne rückt Blaulicht immer näher. Eine Szenerie wie diese ist in der Schartauer Straße, in der Flaniermeile der Kreisstadt Burg, keine Seltenheit. Im Gegenteil. Polizeieinsätze sind hier (fast) an der Tagesordnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.