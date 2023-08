Simson-Mopeds sind aufgrund ihres Alters und immer weniger werdenden Zahl begehrte Stücke. Dies zeigt sich bei Treffen von Enthusiasten wie in Schollene. Ein Modell ist nun in Burg von einem Supermarkt-Gelände gestohlen worden.

Burg - Am 15. August 2023 ist der Polizei in Burg (Jerichower Land) der Diebstahl eines Mopeds gemeldet worden, das von kurz vor 6 bis 12.20 Uhr am Conrad-Tack-Ring auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war. Der Besitzer der Simson soll den Verlust gegen 5.50 Uhr festgestellt haben, so eine Mitteilung. Es soll ordnungsgemäß gegen Diebstahl gesichert gewesen sein.

Nach Informationen eines Zeugen kann die Tatzeit auf 5.50 bis 8 Uhr eingegrenzt werden. Der Täter hatte die Schlösser durchtrennt und vor Ort zurückgelassen. Das Moped zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Mopeds nimmt die Polizei unter Telefon 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.