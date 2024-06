Biederitz - Eine 69-jährige Frau hat in Biederitz womöglich die Gefahr beim Fahren eines E-Motorrollers unterschätzt - mit fatalen Folgen. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag berichtete, war die Frau am Mittwoch auf einem öffentlichen Parkplatz in der Magdeburger Straße in Biederitz mit dem Kleinkraftrad unterwegs, um ein paar Fahrübungen zu absolvieren.

Dabei kam die Rentnerin mit dem Fahrzeug zu Fall und stürzte einen Hang hinunter. Sie verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizei im Einsatz.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der E-Roller eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45km/h hat und und demnach fahrerlaubnispflichtig ist. Es tsellte sich jedoch heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Demzufolge wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.