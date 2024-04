An der Kontrollstelle in Möckern ging bei der Speedweek im Jerichower Land ein Fahrer mit Tempo 155 ins Netz. Erlaubt sind auf der Hohenziatzer Chaussee maximal 50 Stundenkilometer.

Möckern/Gommern/Jerichow/Genthin - Temposünder auf den Straßen im Jerichower Land werden bei der sogenannten Speedweek von der Polizei ins Visier genommen. Zu Recht, wie ein Autofahrer in Möckern unter Beweis gestellt hat. Mit Tempo 155 ist am 15. April 2024 ein Wagen in der Hohenziatzer Chaussee „geblitzt“ worden. Erlaubt sind hier maximal 50 Stundenkilometer. In Jerichow fiel ein Fahrer in einer Tempo-30-Zone auf – mit 75 Stundenkilometern, wie die Polizei informiert.

Höhepunkt soll ein Blitzer-Marathon sein

Zum Auftakt der gezielten Aktion sind 200 Fahrer an vier Standorten kontrolliert worden. 25 waren zu schnell unterwegs. Darunter waren drei Fahrzeugführer, die ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren, einer wurde telefonierend erwischt. Neben Möckern und Jerichow waren Beamte auch in Gommern und Genthin im Einsatz.

In Genthin ist zum Start der Speedweek eine Kontrollstelle zur Tempokontrolle eingerichtet worden. Foto: Polizei

Auch in Lostau war die Polizei vom Revier im Jerichower Land zum Auftakt der Speedweek im Einsatz. Foto: Polizei

Es wird noch weitere Verkehrskontrollen geben, heißt es in einer Mitteilung. Schwerpunkt wird der Freitag, 19. April 2024, sein. Dann ist der landesweite „Speedmarathon“ geplant.