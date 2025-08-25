Weil zwei gefundene Panzergranaten in Samswegen gesprengt werden sollen, ist die L44 in Samswegen heute Mittag gesperrt

Samswegen - In Samswegen soll heute Mittag, 25. August, Munition, die auf einem Acker gefunden wurde, gesprengt werden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Sprengung soll gegen 12:00 Uhr stattfinden. Die angrenzende Landstraße L44 wird für den Verkehr für den Zeitraum der Sprengmaßnahmen zeitweise gesperrt, teilt die Polizei mit. Zudem sollen Anwohner und Autofahrer durch Lautsprecherdurchsagen informiert werden.

Granate beim Pflügen gefunden

Laut Polizei hatte ein Landwirt bereits am Sonntagnachmittag beim Pflügen seiner Ackerfläche eine Granate gefunden. Vor Ort wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst bestätigt, dass es sich dabei um eine 8,8 cm große Panzerabwehrgranate handelt. Die gefundene Granate wurde umgelagert und die Sprengung für heute geplant.

Wenig später meldete sich der Landwirt wieder bei der Polizei und gab an, eine weitere Granate gefunden zu haben. Die Inaugenscheinnahme des zweiten Fundes und dessen Sprengung wurde ebenfalls für heute vereinbart.