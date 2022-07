Staus zum Ferienbeginn! Bauarbeiten auf A2 bei Burg sorgen für Frust und Verspätungen

Noch immer ist die A2 bei Burg eine Baustelle und sorgt für Staus und Unfälle. Das zweispurige Fahren auf der A2 bei Burg in Sachsen-Anhalt sorgt für schlechte Stimmung unter Auto- und Lastwagen-Fahrern.

Auf der A2 bei Burg in Sachsen-Anhalt kommt es zu Staus und Verspätungen,

Hohenwarthe/Burg - Gleich zwei Baustellen auf der Autobahn 2 könnten den Start in den Sommerurlaub vermiesen.

Pünktlich zum Ferienstart in Sachsen-Anhalt am 14. Juli sollte die Sanierung der Elbebrücke bei Hohenwarthe abgeschlossen sein. Doch daraus wurde nichts. Hier rollt es weiter nur zweispurig.

Einspurig geht es derzeit zwischen Burg-Zentrum und dem Rastplatz Krähenberge Nord an einer weiteren Baustelle vorbei. Hier muss die Fahrbahn erneuert werden.

Am Dienstag verunglückten an dieser Stelle mehrere Fahrzeuge an einem Stauende. Ein Lkw und ein Auto mit Wohnwagen brannten komplett aus, wodurch die Fahrbahndecke beschädigt wurde. Drei Menschen waren bei dem Unfall verstorben.