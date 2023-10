Nach einem fehlgeschlagenen Autoverkauf in Möckern, der in einer Schlägerei mündete, ermittelt nun die Polizei.

Möckern - Er wollte sein Auto verkaufen und verlor dann einen Zahn. Der Verkauf ging gehörig schief. In Möckern (Jerichower Land) ermittelt nun die Polizei. Was war passiert? Ein Mann aus Möckern wollte seinen Wagen an einen anderen Möckeraner veräußern, der mit einer Begleitperson zum Termin am 29. September kurz gegen 22.45 Uhr erschien.

Nach der Begutachtung des Autos soll kein Kaufinteresse mehr bestanden haben, heißt es in einer Mitteilung. Man geriet in einen verbalen Streit, welcher darin mündete, dass der Verkäufer versucht haben soll, den Käufer zu schlagen. Dieser war mit fast 3 Promille alkoholisiert und der Schlag ging fehl.

Die Käufer wehrten sich und schlugen ihrerseits zu - und dem Verkäufer einen Zahn aus. Der Geschädigte wurde im Anschluss durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.