Erneuter Vorfall in der Innenstadt von Burg. Hier soll ein Mann von Unbekannten attackiert und verletzt worden sein. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täter auf Motorrad unterwegs: Mann wird in der Innenstadt von Burg mit Schlagstock attackiert

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Mann in Burg mit Verletzungen aufgefunden worden. Er soll in der Innenstadt attackiert worden sein.

Burg - Erneute Gewalttat in der Innenstadt von Burg. Hier ein Mann am Freitag, 22. August 2025, kurz vor 1 Uhr mit mehreren Verletzungen gefunden worden. Unbekannte sollen ihn attackiert haben.

Oft gelesen: Zu viele Vorfälle - Innenstadt von Burg soll videoüberwacht werden.

Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten und den 44-Jährigen in der Nachstraße angetroffen. Er soll Kopf- und Schulterverletzungen gehabt haben, wie es in einer Mitteilung heißt. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Mann bereits behandelt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Attacke in der Innenstadt von Burg: Täter setzen Schlagstock ein und verletzen Mann

Nach eigenen Angaben das Opfer von zwei Männer attackiert worden sein. Diese hätten sich aus Richtung Markt mit einem Motorrad genähert und in der Schartauer Straße seiner Höhe auf ihn eingeschlagen. Dabei sollen die Männer auch einen Schlagstock eingesetzt haben. Sie hätten Sturmhauben sowie dunkle Kleidung getragen, wie es weiter heißt.

Die beiden Männer hätten sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung entfernt und den Verletzten zurückgelassen.