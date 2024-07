21 Feuerwehrleute, fünf Einsatzfahrzeuge: In Burg ist eine Familie in der Nacht zu Montag nur knapp einer Tragödie entgangen. Der Grund: Ein Vollbrand auf der Terrasse.

In Burg standen in der Nacht zu Montag mehrere Terrassenmöbel in Flammen

Das hätte auch anders enden können: In Burg ist eine Familie nur knapp einer Tragödie entgangen. Ein aufmerksamer Zeuge stellte in der Nacht zu Montag beim Vorbeifahren in Burg in der Koloniestraße schwarze Rauchwolken auf dem Hinterhof eines Grundstückes fest.

Der Mann klingelte bei dem 56-jährigen Geschädigten, der daraufhin versuchte, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Auf der Terrasse befand sich eine Sitzgarnitur mit sechs Stühlen und Tisch in Vollbrand.

Durch die Hitzeentwicklung sprangen mehrere angrenzende Fensterscheiben des Einfamilienhauses. Die Feuerwehr wurde informiert und bekämpfte weitere Glutnester.

Personen wurden nicht verletzt und es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Feuerwehr Burg war mit 21 Kammeraden und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und leitete eine Brandermittlung ein.