Wohnhaus unbewohnbar Großeinsatz der Feuerwehr bei Feuer in Burg: Bewohner stecken in Wohnung fest

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Burg (Jerichower Land) ist es am 31. Mai 2024 gekommen. In einem Wohnhaus stand eine Wohnung in Flammen, Bewohner mussten gerettet werden.