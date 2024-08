Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Burg (Jerichower Land). Es galt eine Katze von einem Dach eines Wohnhauses zu retten. Der Streifzug des Tieres endete in luftiger Höhe.

Burg - Einen Morgenspaziergang mit ihrem Besitzer hat eine Katze in Burg am 13. August 2024 für einen Streifzug in luftiger Höhe genutzt. Dummerweise steckte sie dabei auf dem Dach eines Wohnhauses an der Straße Unterm Hagen in der Klemme beziehungsweise in einer Sackgasse.

Rettung per Drehleiter organisiert

Lautstark habe das Tier seinen Unmut über die Situation zum Ausdruck gebracht, heißt es von der Burger Feuerwehr, die zu Hilfe geeilt war.

Glückliches Ende eines tierischen Einsatzes: In Burg hat die Feuerwehr eine Katze von einem Dach gerettet. Foto: Feuerwehr Burg

Diese Katze war in Burg bei einem Streifzug auf einem Dach eines Wohnhauses in eine Sackgasse geraten. Foto: Feuerwehr Burg

Die verängstige Katze konnte mit Hilfe einer Drehleiter vom Dach geholt und an ihren Besitzer übergeben werden. Für die Feuerwehr war dies der 148. Einsatz in diesem Jahr. Ein tierischer, wie sich gezeigt hat.