Tödlicher Unfall auf der A2 Richtung Berlin: Frau stirbt noch im Auto

Möckern (vs) - Auf der A2 nahe der Ortslage Möckern hat es am Dienstagmorgen, 29. März, zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar einen schweren Verkehrsunfall geben. Eine Auto-Fahrerin (Alter unbekannt) aus dem Landkreis Jerichower Land starb noch an der Unfallstelle. Die Richtungsfahrbahn Berlin musste teilweise gesperrt werden, so die Polizei.

Gegen 7.20 Uhr war der Skoda frontal in einen Lkw gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Skoda bis zur B-Säule unter den Auflieger. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Einen Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt an die Unfallstelle. Der 47-jährige polnische LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte nach erfolgter Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Berlin musste ab der Unfallstelle für dreieinhalb Stunden gesperrt werden, so dass der nachfolgende Verkehr über den dortigen Parkplatz Wüstenforst an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

Weshalb die Frau aus dem Landkreis Jerichower Land den vor ihr fahrenden LKW übersah, ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Verkehrsermittler der Polizei aufgenommen. Am Stauende ereignete sich wenige Stunden später ein weiterer Unfall mit einem Pferdetransporter.

Die Sperrung bleibt bis zur Beendigung der bereits laufenden Bergungsarbeiten bestehen und wird voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern.

Während des Umladens der Pferde kann es zusätzlich zur kurzfristigen Sperrung der Richtungsfahrbahn Hannover kommen, so die Polizei.