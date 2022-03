Unfall mit Pferde-Transporter auf der A2: Vollsperrung und Stau

Ein Transporter mit fünf Pferden wurde auf der A2 bei Theeßen in einen Unfall verwickelt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden. So ist die Situation vor Ort.

Theeßen - Derzeitig ist die Autobahn 2 zwischen Theeßen und dem Rastplatz Wüstenforst Süd nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Ein Tiertransporter mit fünf Pferden ist verunglückt.

Update 13.12 Uhr: Nach dem schweren Unfall eines Tiertransporters auf der A2 konnten alle Pferde wohlbehalten gerettet werden. Anders wie zuerst angenommen waren nicht fünf sondern sechs Pferde auf dem verunglückten Anhänger. Jedes wurde von einer Tierärztin begutachtet und danach umgeladen. Während der Rettungsaktion wurde die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt, da die Gefahr bestand, dass ein Pferd ausreißen könnte.

Die Tiere können sich nun erholen. Sie kommen vorübergehend auf eine Weide bei Grabow nahe Möckern. Wegen der Bergungsarbeiten der Unfallfahrzeuge kommt es auch in den nächsten Stunden zu Behinderungen in Richtung Berlin. Die Fahrtrichtung Hannover wurde gegen 13 Uhr wieder freigegeben.

Nach ersten Angaben der Polizei war der spanische Lkw in Richtung Berlin unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache einen polnischen Sattelzug rammte. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen Wildzaun. Durch den Unfall wurde die Zugmaschine des Tiertransporters völlig zerstört. Der schwerverletzte 60-jährige belgische Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Der 36-jährige Fahrer des polnischen Lkw blieb unverletzt. Den gesundheitlichen Zustand der Pferde schätzt die Feuerwehr bisher als "gut" ein. Wegen der Pferderettung und den anstehenden Bergungsarbeiten bleibt die A2 in Richtung Berlin voll gesperrt. Es bildete sich bereits ein kilometerlanger Staus.

Vorausgegangen war ein tödlicher Unfall nur wenige Meter weiter auf Höhe Möckern in Richtung Berlin, so die Polizei. Gegen 7.20 Uhr war ein Skoda frontal in einen Lkw gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Skoda bis zur B-Säule unter den Auflieger. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden