In der Nähe von Burg ist ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Autofahrer auf der A2 Richtung Berlin mussten sich auf Verzögerungen einstellen.

Vier Verletzte! Auto überschlägt sich auf A2 bei Burg – Rechte Fahrbahn war gesperrt

Auf der A2 bei Burg hat sich am Montag ein Auto überschlagen. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Burg. – Ein Auto hat sich am Montag auf der A2 Richtung Berlin bei Burg (Jerichower Land) überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall vier Insassen verletzt.

Ein Notarzt sei mit einem Hubschrauber zur Anschlussstelle Burg-Ost und Theeßen gebracht worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Burg mitteilte, konnten alle vier Insassen das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Rettung kam auch der Hubschrauber Christoph 36 von der DRF Luftrettung zum Einsatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Burg

Die Feuerwehr sicherte in der Zwischenzeit die Einsatzstelle und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Nach rund vierzig Minuten konnte der Einsatz beendet werden, heißt es weiter.

Die Autobahn war zwischenzeitlich Richtung Berlin gesperrt. Im Anschluss an den Unfall musste der rechte Streifen zeitweise für die Bergung gesperrt werden.