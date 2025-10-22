Mit zahlreichen Beamten und Suchhunden rückt die Polizei im Dreiländereck zu Polen und Tschechien zu einem größeren Einsatz an. Wonach suchen die Einsatzkräfte in Zittau?

Zittau - Mit Suchhunden und zahlreichen Einsatzkräften durchkämmt die Polizei einen Wald und eine Wiese in Zittau im Südosten Sachsens. Anlass sei eine europäische Ermittlungsanordnung, sagte eine Polizeisprecherin. „Wir sind auf der Suche nach Beweismitteln.“ Worum es in dem grenzüberschreitenden Fall genau geht – dazu hält sich die Polizei allerdings bedeckt.

Ein Teil des Weinauparks in Zittau wurde wegen der polizeilichen Maßnahmen abgesperrt. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizeidirektion Görlitz, des Landeskriminalamts, der Bereitschaftspolizei sowie das Technische Hilfswerk. Die Suche werde wahrscheinlich noch bis in die späten Nachmittagsstunden dauern, sagte die Sprecherin.

Zittau liegt im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien. Welcher Staat für die Ermittlungen in dem Fall zuständig ist, beantwortet die Polizei auf Anfrage zunächst nicht. Polnische und tschechische Behörden verweisen darauf, dass die Suchmaßnahmen in Zittau allein Sache der deutschen Polizei seien.