Bei einem schweren Unfall auf der A2 sind in der Nacht zu Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Im Fokus: Ein Audi A6, dessen Fahrer völlig die Kontrolle verlor.

Schermen/vs. Auf der Autobahn A2 bei Schermen hat sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein folgenschwerer Unfall ereignet, wie die Autobahnpolizei am Morgen mitteilte.

Ein 49-jähriger Fahrer eines Audi A6 befuhr die A2 auf der linken von drei Fahrspuren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf der mittleren Spur mit einem Transporter zusammen.

Auotaus auf A2 geratebn außer Kontrolle: Drei Schwerverletzte mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin außer Kontrolle und kollidierten mit einem Lkw, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Alle drei Fahrzeuge kamen schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 49-Fahrer des Audis, sein 42-jähriger Beifahrer sowie der 63-Jährige Fahrer des Transporters schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Möbelteile und Tiefkühlpizza auf rechtem Fahrstreifen der A2 verteilt

Die Ladung der beiden Lkw – Möbelteile und Tiefkühlpizza – verteilte sich über die rechte Fahrspur. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell links an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.