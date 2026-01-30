Zwischen Burg und Schartau ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Burg. – Am Donnerstagmorgen ist ein Fußgänger zwischen Burg und Schartau (Landkreis Jerichower Land) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Nach den Angaben war ein 26-Jähriger gegen 4 Uhr mit seinem Pkw auf der K1209 in Richtung Burg unterwegs. In der Nähe einer Bushaltestelle sei ein Fußgänger auf der Straße gelaufen. Der Autofahrer nahm ihn laut Polizei zu spät wahr und fuhr ihn an.

Der Fußgänger sei schwerverletzt im Straßengraben zum Liegen gekommen. Er wurde zur medizinischen Versorgung in die Uniklinik Magdeburg gebracht.