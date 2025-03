Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor der Unfallstelle. Auf der Landstraße L52 bei Körbelitz sind am Freitag ein Motorradfahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Foto:

Körbelitz/rk. Bei einem dramtischen Verkehrsunfall sind am Freitagnachmittag in der Gemeinde Möser zwei Menschen schwerst verletzt worden. Was ist bisher bekannt?

Motorradfahrer und Beifahrer bei Unfall nahe Körbelitz schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz vor 16 Uhr auf der Landesstraße L52 zwischen Körbelitz und Wörmlitz.

Demnach kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und verunglückte schwer.

Polizei zu schwerem Unfall auf Landstraße: Auch 17 Jahre alter Sozius muss ins Krankenhaus

Der 47-jährige Fahrer sowie sein 17 Jahre alter Sozius erlitten schwerste Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die L52 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für zirka vier Stunden gesperrt werden.