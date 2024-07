Zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person ist es am Mittwoch auf der A2 bei Theeßen gekommen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Burg - Zu einem Unfall auf der A2 bei Theeßen mit einer eingeklemmten Person ist die Freiwillige Feuerwehr Burg am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gerufen worden. Ein Kleintransporter soll auf einen LKW aufgefahren sein. Der Fahrer des Transporters soll in seinem Führerhaus eingeklemmt sein. So hieß die Meldung für die Feuerwehr.

Nur drei Minuten nach der Alarmierung rückte das erste Fahrzeug aus, danach folgten vier weitere Einsatzfahrzeuge. Der Fahrer war laut Feuerwehr massiv in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste schnellstmöglich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Aufgrund der starken Verformung des Fahrzeuges begannen die Einsatzkräfte parallel an Fahrer- und Beifahrerseite mit den erforderlichen Maßnahmen.

Austausch mit Rettungsdienst

Während sie in ständigem Austausch mit den Kräften des Rettungsdienstes standen, arbeiteten sich die Feuerwehrleute Stück für Stück vor, um die Person aus dem Fahrzeug befreien zu können. Nachdem eine Vielzahl von Hürden genommen war, konnten sie mit einem hydraulischen Spreizer im Innenraum den benötigten Platz schaffen, um die Rettung zu schaffen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Arzt eingeflogen. Mit viel Manpower gelang die Rettung und der Transporterfahrer wurde sofort auf eine Trage umgelagert und mit einem Rettungswagen abtransportiert.

Während des Einsatzes sorgte die Burger Feuerwehr für den Brandschutz und sicherte die Einsatzstelle vor dem Verkehr und Gaffern. Die gute Nachricht: „Auf der Anfahrt gab es heute eine vorbildliche Rettungsgasse“.